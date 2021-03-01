Владелица Stolitsa Group Влада Молчанова продолжает попытки рейдерства рынка «Столичный» – СМИ

Главная » Последние новости » Новости рынков » Владелица Stolitsa Group Влада Молчанова продолжает попытки рейдерства рынка "Столичный" – СМИ Владелица Stolitsa Group Влада Молчанова продолжает попытки рейдерства рынка "Столичный" – СМИ

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Литовские рейдеры в обход украинского законодательства продолжают захватывать самый крупный оптовый рынок в Украине "Столичный". Рейдерские атаки на самый крупный оптовый рынок Украины в Киеве происходят уже не первый раз.

Главными фигурантами дела являются литовский бизнесмен Раймондас Туменас и его деловой партнер Влада Молчанова.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Туменас и Молчанова также являются собственниками сети супермаркетов Novus и компании Stolitsa Group, инвесторы которой митинговали под Киевсоветом с требованием к Молчановой отдать их жилье.

Как говорится в сюжете, на фоне остановки строительства ЖК Варшавский микрорайон, Молчанова продолжает попытки «отжать» рынок «Столичный». В медиа появляются тысячи фейковых новостей о якобы причастности к рынку людей близких к беглому президенту Виктору Януковичу, что является абсолютно неправдивой информацией. Журналисты-расследователи уже не первый год следят за ситуацией, пишет Обозреватель.

Заместитель директора рынка «Столичный» Дмитрий Долгушевский рассказал, что на самом деле происходит, говорится в материале OBOZREVATEL.

«Долгое время госпожа Молчанова через своего директора фактически единолично руководила «Столичным». И когда мажоритарный владелец заинтересовался, почему за несколько лет работы успешного предприятия так и не получил ни копейки дивидендов, и инициировал проведение аудита деятельности предприятия – он узнал, что предприятие не только практически доведено до банкротства, но и загнано в колоссальные долги. Самое интересное, что «должен» «Столичный» преимущественно компаниям, которые так или иначе связаны с Молчановой», – заявил Долгушевский.

Как передает УНИАН, в декабре 2020-го года Минюст признал рейдерский захват рынка «Столичный» Молчановой и отменил незаконную перерегистрацию предприятия.

Напомним, что работники рынка «Столичный» провели митинг под Верховной Радой Украины. Люди пришли обратить внимание народных депутатов на попытку рейдерского захвата рынка.

Источник: Обозреватель