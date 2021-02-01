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Свершилось: IKEA открыла долгожданный магазин в Украине в новом формате (ФОТО)

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В IKEA заявили, что не ожидали такого спроса в Украине

В первый день февраля крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома IKEA наконец-то открыла первый магазин в Киеве. А точнее — в ТРЦ Blockbuster Mall, информирует enovosty.com/news.

Руководитель IKEA в Украине Флориан Мелле отметил, что это было продолжительное трёхлетнее путешествие, которое наконец-то завершалось. Пандемия внесла свои коррективы, потому в Украине решили начать с онлайн-формата и были удивлены спросом. Сейчас, опять-таки из-за карантина, во время открытия магазина пришлось отказаться от торжеств. Кроме того, магазин площадью более 5000 кв м и с 5000 товаров и решений для дома будет принимать не более 500 клиентов одновременно. При желании товары также можно получать в одном из четырех пунктов выдачи заказов в столице или заказать доставку.

Свершилось: IKEA открыла долгожданный магазин в Украине в новом формате (ФОТО)

В знаменитом магазине в Украине сейчас есть три отдела — Living Room («Гостиная»), Bedroom («Спальня») і Kitchen (Кухня). Стоит отметить, что «городской формат» — это экспериментальная новинка IKEA. Украина стала первой страной в регионе Юго-Восточной Европы (Украина, Румыния, Хорватия, Сербия и Словения), где внедрили новый подход. Обычно этот шведский гигант строит свои магазины за городом и они совмещены с шоурумами и складами.

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Киевский мэр Виталий Кличко сообщил, что IKEA намерена наладить производство в нашей стране, отметив, что компания выбрала аренду, а о покупке земли под строительство производственных мощностей пока речь не идёт.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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