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Поиск работы: Работодатели начали брать на работу только тех, кто переболел коронавирусом

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Некоторые работодатели решили брать на работу только тех, у кого уже есть антитела

Некоторые работодатели в Украине в режиме пандемии готовы брать на работу только тех, кто уже болел COVID. В СМИ сообщили о том, что такую категоричность, прежде всего, проявляются во время поиска домработницы, нянечки, повара, садовника или личного водителя. От всех соискателей требуют наличие антител и только потом уже можно говорить о собеседовании и других знаниях и умениях, информирует enovosty.com/news.

Вместе с тем, такое требование не гарантирует безопасность работодателю, так как антитела у человека остаются только на несколько месяцев. Также, вирус постоянно мутирует, потому каждый может заболеть коронавирусом повторно. Менять работника каждые три-четыре месяца совсем непросто и очень нелогично. Кроме того, сейчас украинцы могут купить справку о наличии антител, на что сетуют туроператоры, которых часто обманывают туристы, не желающие сдавать тесты.

Отметим, сейчас рынок труда в Украине несколько «остыл», хотя всё ещё количество вакансий превышает количество тех, кто ищет работу. Кроме того, за период пандемии украинцы, как и жители других стран, всё чаще начали искать удаленную работу. Также, в последнее время сильно увеличился спрос на курьеров.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 95

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