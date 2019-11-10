В Украину пытались ввезти зараженные томаты

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Предотвращена попытка ввоза зараженных помидоров. Груз был поврежден южноамериканской молью.

В нашу страну не впустили груз с поврежденными турецкими помидорами. Об этом передают специалисты Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, информирует enovosty.com/news.

В данном ведомстве рассказали, что овощи, следовавшие из Турции в Украину, были повреждены вредителем – южноамериканской молью.

О факте заражения стало известно 1 ноября. Фитосанитарные инспекторы заметили повреждение груза общей массой 23,5 тонны во время контроля на таможенном пункте «Черноморск» (Одесская область).

Зараженная партия помидоров уже возвращена турецкой стороне. Также поставщику направят нотификацию о том, что партия не соответствовала фитосанитарным требованиям нашей страны.

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Добавим, что это не первый случай ввоза в Украину томатов, зараженных молью. Весной этого года на таможенном пункте Хмельницкой области также обнаружили партию турецких томатов, поврежденных этим вредителем. Тогда в страну-экспортер возвратили 14,95 тонн овощей.

Справка. Южноамериканская моль – серьезная проблема для урожая томатов. За границей иногда из-за этого насекомого гибнет 80-100% помидоров.