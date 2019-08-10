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Некрабовые палочки и нелечебный чай: Украинцев ждут большие перемены

Главная » Последние новости » Новости рынков » Некрабовые палочки и нелечебный чай: Украинцев ждут большие перемены
 
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В Украине меняют правила маркировки

Покупателей в Украине больше не будут водить за нос неправдивые этикетки на товарах. Если на чае хотят написать, что он лечебный, это должны подтвердить в Министерстве здравоохранения. Так, в стране начали наконец-то работать новые правила маркировки продуктов. Теперь украинцы будут знать, что на самом деле покупают в магазине, информирует enovosty.com/news.

Отныне крабовые палочки исчезнут с полок, так как во время их производства крабы и рядом не бегали. Кроме того, любимые надписи «без ГМО» не позволено делать без точного того подтверждения.

Кроме того, большим штрафом будут наказывать производителей, которые хотят скрыть важную информацию (например, об аллергенах) мелким или бледным шифром. На это будут обращать внимание, так как это может стать причиной серьезных проблем со здоровьем.

Эксперт говорят о том, что нововведения коснутся многих, и практически все украинские товары придется перемаркировать.

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Автор: Оксана Ельченко
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