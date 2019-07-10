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Цена на малину остается рекордно высокой. Стоит ли ждать перемен?

Главная » Последние новости » Новости рынков » Цена на малину остается рекордно высокой. Стоит ли ждать перемен?
 
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Стоимость малины постепенно тает, но все еще остается в два раза выше, нежели годом ранее

Сейчас на рынке малины в Украине появилась тенденция к снижению стоимость, но цена все еще рекордно заоблачная. Первая малина на украинском рынке появилась в середине прошлого месяца. Первые ягоды обходились на рынке в 150 гривен за килограмм, а уже к концу июня стоимость уменьшилась до 50 гривен за килограмм. В этом же диапазоне ягоду предлагали и до конца первой недели текущего месяца. С начала этой рабочей недели предложение возросло, что повлекло за собой снижение стоимость товара, информирует enovosty.com/news.

Несмотря на то, что цена похудела примерно на двадцать процентов, все же ценники на малине продолжают бить рекорды. Так, в этот же период цена на малину была в диапазоне от 28 до 30 гривен за килограмм, при том что в этом году самая низкая цена составляет 30-33 гривен за килограмм.

Высокую стоимость любимой ягоды объясняют погодними условиями, которые в этом году не радовали аграриев. Из-за этого на Юге и Зараде страны урожай гораздо скромнее, чем годом ранее. Похожая ситуация сложилась и в соседней Польше, потому там цена на малину тоже выше прошлогодней. Там ягоду предлагают примерно на тридцать процентов дороже, чем годом ранее. Желание аграриев нагреть руки на экспорте не позволит украинцам лакомиться вдоволь дешевой ягодой. Тем не менее, эксперты убеждают в том, что цены еще упадут. Традиционно, самая дешевая малина в Украине продается в середине августа.

Напомним, раннее «Экономические Новости» сообщали о том, что из-за плохой погоды в этом году будет резко сокращен урожай яблок и косточковых фруктов.

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 104

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