Новые инвестиции: Китайцев интересует украинский картофель и они готовы строить заводы

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости рынков

10.05.2019 г.
16:07Выкуп Ахметовым облэнерго у россиян усилит энергобезопасность Украины
13:48Цены на лук начали снижение. В чем угрозы?
13:26Новые инвестиции: Китайцев интересует украинский картофель и они готовы строить заводы
09.05.2019 г.
15:37Войцицкая блокирует выход россиян из украинской энергетики, - Сазонов
14:54Танкеры с грязной российской нефтью простаивают у портов Европы
08.05.2019 г.
17:43Программа "Доступные лекарства" в действии: C 1 апреля уже выписано 1,4 млн электронных рецептов
16:32Трудовые мигранты способствуют повышению зарплат в Украине
Все новости рынков

Аналитика

10.05.2019

Американские разборки в Земле Киевской

Американские разборки в Земле Киевской
Новая серия разборок республиканцев с демократами в Америке связана непосредственно с Украиной и поэтому получила название «Украинагейт». Речь идет о ...
10.05.2019

Призрак из прошлого: для чего Коломойскому «ПриватБанк»?

Призрак из прошлого: для чего Коломойскому «ПриватБанк»?
Очередной скандал вокруг национализированного в 2016 году «ПриватБанка», принадлежавшего олигарху Игорю Коломойскому и его компаньону Геннадию Боголюбову, ...
09.05.2019

Итоги дня: Освобождение моряков, новые санкции Трампа и одинокий Путин

Итоги дня: Освобождение моряков, новые санкции Трампа и одинокий Путин
Двух задержанных осенью украинских рыбаков отпустили на свободу, Майк Помпео выступил против "Северного потока-2", а по всей Украине проходили акции, ...

Последние новости

10.05.2019 г.
17:32 «Позвоните мне»: Трамп сообщил, что его телефонная линия всегда свободна для переговоров с Ираном
17:17 Супрун рассказала о продукте-"убийце" и как от него отказаться
16:50 В Украине планируют увеличить штраф за непристегнутый ремень безопасности
16:26 СБУ в столице блокировала деятельность крупной наркогруппировки
16:09 Филарет собирает архиереев ПЦУ, чтобы обсудить возможность восстановления Киевского патриархата под его руководством
16:07 Выкуп Ахметовым облэнерго у россиян усилит энергобезопасность Украины
15:52 В Украине подорожает оформление паспортов
15:45 Украинский школьник изобрел самый экологичный способ переработки резины
15:25 В России силовики "прессуют" издание, проводившее расследование трагедии в Шереметьево
15:15 В Украине предлагают изменить даты основания некоторых городов
15:08 Украинские военные моряки стажируются на британском разведчике, - Злой Одессит
15:00 В Сети показали запуск смартфона Redmi Note 7 в стратосферу на высоту 31 тыс. метров (ВИДЕО)
14:45 Корпорация Apple приобретает новую компанию каждые две-три недели
14:30 Медики перечислили продукты питания, помогающие бороться с депрессией
14:15 В Украине хотят ликвидировать знамениты автомобильный завод
14:00 В Киеве построят новую велодорожку длиной почти 8 километров
13:56 Водителей предупреждают о резком скачке цен на топливо
13:53 Вредна не только газировка: Три стакана сока в день повышают риск заболеваний сердца
13:48 Цены на лук начали снижение. В чем угрозы?
13:40 ТОП-3 простых принципа успешного похудения
13:26 Новые инвестиции: Китайцев интересует украинский картофель и они готовы строить заводы
13:14 Агентства по трудоустройству на пороге больших перемен
13:09 В США работают над созданием «Ниндзя-бомбы»
12:50 Иран не будет вступать в переговоры с США
12:50 Относительно «венгерской автономии» в Закарпатье, — Тымчук
12:48 Китай построит в Украине завод по переработке картофеля
12:34 Альтернатива “евробляхам”: Китайские подержанные автомобили могут заполонить украинский рынок
12:30 В Катар прибыла группа американских бомбардировщиков B-52
12:29 ТОП-4 полезных совета по воспитанию детей
12:26 В Украине вступили в силу новые правила вывоза мусора: что изменилось
12:21 Эксперт назвал ключевую предпосылку войны на Донбассе
12:03 Ученые назвали четыре ранних признака болезни Паркинсона
11:58 Эксперты рассказали, почему артиллерия Северной Кореи практически неуязвима
11:34 14 мая стартует конкурс Евровидение: где купить билеты
11:30 В Украину вернулись миллионы банды Януковича
11:27 Назвали самый полезный сок для сердца
11:27 200-й "Лунь": На Донбассе ликвидирован командир снайперов из России
11:25 Грязная нефть: Украина готовится к переговорам с Россией
11:22 В Японии приняли закон о бесплатных детских садах
10:51 СМИ: США могут обвинить Россию в валютных манипуляциях
10:28 Иллюзии путинской России,- Андерс Ослунд
10:18 Новые тарифы на газ: сколько будем платить?
10:16 Украина начнет модернизацию МиГ-29 с участием иностранных компаний
09:55 Пхеньян сообщил о военных учениях под руководством Ким Чен Ына
09:22 США создали секретную высокоточную ракету
09:17 Скандировали хит о Путине: В Грузии во время акций произошли стычки (ВИДЕО)
08:50 Назвали дату экстренного саммита ЕС
08:44 "Спрут" и новый праздник: Утренние новости Пономаря
08:40 Банк Австралии выпустил 46 миллионов купюр с опечаткой
08:31 Сооснователь Facebook призвал власти США лишить компанию контроля над Instagram и WhatsApp
08:27 Трамп определился с кандидатурой на должность главы Пентагона
08:25 Зона боевых действий: боевики стреляли 14 раз, один военный ранен
08:20 Удар по репутации Кремля,- эксперт
08:16 Главари боевиков не оценят: на Западе придумали неожиданный план по Донбассу
09.05.2019 г.
21:01 В ДТП умер известный российский пропагандист
19:30 Без детоксов и таблеток: Супрун рассказала, как на самом деле спасать печень
19:20 В Крыму разбили памятник погибшим на войне крымским татарам
19:05 Ориентация человека может измениться: Назван возраст и обстоятельства
18:59 Заняли позицию Японии: В Эстонии нацелилась на 5% территории России
18:55 Ведущий дорого поплатился за сравнение ребенка Меган Маркл с шимпанзе
Все новости »

Новые инвестиции: Китайцев интересует украинский картофель и они готовы строить заводы

Главная » Последние новости » Новости рынков » Новые инвестиции: Китайцев интересует украинский картофель и они готовы строить заводы
 
Печать Отправить на почту

 

 

Китайские инвесторы хотят строить на территории Украины картофелеперабатывающие заводы

В Министерстве аграрной политики рассказали о том, что инвесторы из КНДР готовы вливать в Украину немало денег. В частности, деньги вкладывать готовы в производство крахмала, от чего выиграть должны обе стороны. В КНДР говорят о том что им необходим украинский продукт, который они считают качественным, удовлетворяющим требованиям китайского рынка, информирует enovosty.com/news.

Вместе с тем, выиграет и Украина, которая будет выигрывать и на торговле и на необходимости диверсикации производства за счёт производства разных картофельных сортов. Таким образом, Украина будет осваивать новые рынки для сбыта своей продукции.

Картофель по праву является гордость украинский аграриев — нет проблем ни с качеством, ни с количеством. Так, в Минагрополитики отметили, что сегодня наша страна на четвертом месте в мире по производству картофеля. Ежегодный показатель — примерно 20 миллионов тонн.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 345

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Джемилев задал Зеленскому 5 вопросов о Крыме
В ЦИК призывают граждан принять участие в работе УИК
Я прийшов - тебе нема!: Порошенко о дебатах с Зеленским
Джемилев задал Зеленскому 5 вопросов о КрымеВ ЦИК призывают граждан принять участие в работе УИК"Я прийшов - тебе нема!": Порошенко о дебатах с Зеленским
Все Выборы

Аналитика

Американские разборки в Земле Киевской
Призрак из прошлого: для чего Коломойскому «ПриватБанк»?
Итоги дня: Освобождение моряков, новые санкции Трампа и одинокий Путин
Итоги дня: Непризнанные паспорта, полет цен и разгромленные боевики
Итоги дня: Мощь санкций, автосеконд на дорогах и "Грады" в Луганске
Итоги дня: Обращение Порошенко к Зеленскому, трагедия в России и новый фронт в противостоянии с "Газпромом"
Трамп ждет, что Зеленский сдаст Порошенко и демократов. Но нам оно не надо!!!
Итоги дня: Украинский вариант акции "Бессмертный полк", рост зарплат и санкции против РФ
Итоги дня: Предупреждение РФ, подвиги "украинского Javelin" и армагеддон в Венесуэле
Введя санкции против Украины, Москва облажалась с нефтью в Европе и Беларуси
Все статьи


Читайте также

Китай построит в Украине завод по переработке картофеля
 Китай планирует отправить свои новейшие подводные лодки в Арктику
Иностранцы с начала года инвестировали в Украину почти миллиард долларов
 The Washington Post: Как новый украинский президент преодолел историческое противостояние
СМИ: Россия зависима от Китая
 Китай продемонстрировал новейшее вооружение на юбилейном военно-морском параде (ФОТО)
Эксперты считают, что инициатива Трампа по искусственному интеллекту ничтожна по сравнению с программой Китая
 Трамп хочет заключить «грандиозное соглашение» с Россией и Китаем,-СМИ

Армия

Пистолет "Форт-9"
Пистолет «Форт-17»
Противоракетный комплекс Arrow-1 (Израиль, США)
Зенитно-ракетный комплекс Chun Ma (Южная Корея)
Вся армия    >>

Персоны

Андрей
КЛЮЕВ
Вагит
АЛЕКПЕРОВ
Ольга
БОГОМОЛЕЦ
Сергей
ГУСОВСКИЙ
Все персоны    >>

Публикации

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Новости компаний

Современная кухня – какая она? - Ответят специалисты МебельОК

Популярные неисправности стиральных машин и способы их устранения

Новая сеть почтоматов InBox открыла франшизу





Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Рассвет который вы возможно не видели

Все фото »

 