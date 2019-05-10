Новые инвестиции: Китайцев интересует украинский картофель и они готовы строить заводы

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Китайские инвесторы хотят строить на территории Украины картофелеперабатывающие заводы

В Министерстве аграрной политики рассказали о том, что инвесторы из КНДР готовы вливать в Украину немало денег. В частности, деньги вкладывать готовы в производство крахмала, от чего выиграть должны обе стороны. В КНДР говорят о том что им необходим украинский продукт, который они считают качественным, удовлетворяющим требованиям китайского рынка, информирует enovosty.com/news.

Вместе с тем, выиграет и Украина, которая будет выигрывать и на торговле и на необходимости диверсикации производства за счёт производства разных картофельных сортов. Таким образом, Украина будет осваивать новые рынки для сбыта своей продукции.

Картофель по праву является гордость украинский аграриев — нет проблем ни с качеством, ни с количеством. Так, в Минагрополитики отметили, что сегодня наша страна на четвертом месте в мире по производству картофеля. Ежегодный показатель — примерно 20 миллионов тонн.