Простой=запой? Что происходит на алкорынках мира во время карантина

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В Украине больше всего увеличилась продажи крепкого импортного алкоголя. Это происходит из-за опасения закрытия внешних рынков

Украинцы во время карантина не начали массово сгребать алкоголь с магазинных полок. Так, во время первого месяца «заточения» общий объем продаж спиртных напитков в стране существенно не изменился. Украинцы стали намного больше денег тратить на продукты, но спрос на алкоголь сильно не изменился. Разве что чаще начали покупать элитный импортный алкоголь, так как в обществе есть опасения, что внешние рынки могут закрыться, и возникнет дефицит. Кроме того, в Украине констатировали, что за этот период дна несколько процентов увеличились продажи крепкого алкоголя, а продажи вина, игристого и вермутов уменьшились, информирует enovosty.com/news.

В разных странах во время карантина ситуация разная. Так, власти в Карелии, Хакасии, Якутии, Башкирии, Пермского, Красноярского и Забайкальского краев, а также Ленинградской области (Российская Федерация) были вынуждены и вовсе запретить продажу алкоголя, так как перед новой нерабочей неделей реализация спиртного возросла в два раза. В целом же, аналитики констатировали, что режим самоизоляции, потеря работы и мрачные перспективы на будущее толкнули жителей РФ на массовое «паломничество» за алкоголем. Расходы на покупку алкоголя резко увеличились сразу на 31 процент. Это явный рекорд среди всех категорий товаров.

Атаковали алкомаркеты и в Соединенных Штатах Америки. Там продажи текилы, джина и готовых коктейлей выросли на 75 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Реализация вина увеличилась на 66 процентов, пива — на 42. Онлайн-магазины алкоголя увеличили продажи на рекордные 243 процента.