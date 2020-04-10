Мировые цены на золото стремительно растут

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Мировые цены на золото стремительно растут из-за снижения курса доллара

Цены на золото 9 апреля стремительно взлетели вверх на фоне уменьшения курса доллара из-за мер, предпринимаемых Федеральной резервной системой США (ФРС), информирует enovosty.com/news.

ФРС, которая уже снизила учетную ставку практически до нуля, сейчас подготовила новые программы кредитования и увеличила объемы финансирования для дополнительного предоставления экономике 2,3 трлн долл из-за пандемии коронавируса. Старший рыночный аналитик Oanda Крейг Эрлам сообщил, что из-за наводнения мирового рынка деньгами различных центробанков цены на золото стремительно растут

Фьючерс на золото увеличился на 68,50 или 4,07% и составил 1 752,80 долл за унцию, что является рекордным показателем за последние 7 лет. С начала этой недели стоимость золоту увеличилась более, чем на 5%.

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Ранее сообщалось, что из-за кризиса в экономике и нестабильности на рынках многие инвесторы инвестируют средства в традиционные «защитные» активы