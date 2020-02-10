Нафтогаз планирует существенно снизить цену на газ

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Андрей Коболев сообщил, что Нафтогаз летом планирует существенно снизить цены на газ

Глава правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев сообщил, что Нафтогаз планирует в феврале пересмотреть цену на газ , информирует enovosty.com/news.

Коболев отметил, что уже летом прогнозируется значительное падение цены, а средневзвешенная стоимость может составить 150 долл за тыс куб. Андрей Коболев также рассказал о планах относительно освоения новых месторождений. По мнению главы Нафтогаза, старые месторождения не смогут себя окупить, поэтому необходимо запускать новые объекты.

Коболев сообщил, что он уже получил письма от частных предприятий, которые хотят начинать добычу природного газа с новых объектов. По словам главы Нафтогаза, если они смогут обеспечить необходимое давление и объем, то тогда можно наращивать добычу природного газа с украинских месторождений

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