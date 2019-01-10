Украинские безработные не спешат в центры занятости

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Большинство «безработных» в Украине работают нелегально и не «светят» свою прибыль перед государством

В прошлом году в стране было насчитано около 1,7 миллиона безработных, но лишь 21 процент от этого числа был зарегистрирован в Службе занятости. В Министерстве социальной политики сообщили о том, что в Украине фиксируется европейская тенденция, когда люди находят рабочее место с помощью неформальных контрактов, а не со службой занятости, информирует enovosty.com/news.

По информации пресс-службы, в период экономического кризиса в Европе в 2013 году, в регионе было насчитано около 20 млн людей без работы. Преимущественно, это молодые люди, на трудоустройство которых уходило около 1,5 процента ВВП. Примерно такой же расчет можно применить и для того, чтобы посчитать затраты на безработицу в Украине.

Эксперт Международной организации труда Валли Корбанезе отмечает, что сейчас необходимо улучшать репутацию ГСЗ, продемонстрировать, что они способны помогать в поиске работы. Он также отметила, что в рамках нового проекта, который финансируется из кармана правительства Дании, ГСЗ получает помощь для налаживания партнерских связей и с работодателями, и с гражданским обществом.