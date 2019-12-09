Associated Press: Украина достигла договоренностей с МВФ относительно новой программы

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Украина достигла договоренностей с МВФ относительно новой программы, объем которой будет составлять 5,5 млрд долл

Украина и Международный валютный фонд достигли соглашения о новой программе сотрудничества, размер которой будет составлять 5,5 миллиардов долларов США, а сама программа будет направлена на ускорение экономического роста и проведение экономических реформ в Украине. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Соглашение, которое еще должно быть одобрено руководством фонда, было достигнуто по телефону между президентом Украины Владимиром Зеленским и управляющим директором МВФ Кристалиной Георгиевой.

Подробной информации о том, как будут использованы средства во время реализации программы, пока не предоставлялось.

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Напомним, предвыборная программа Владимира Зеленского была сосредоточена на экономических реформах и борьбе с коррупцией. Ожидается, что сотрудничество с МВФ ускорит экономический рост