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Александр Леонов рассказал о перспективах подписания нового соглашения с МВФ

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Александр Леонов рассказал о перспективах подписания нового соглашения с МВФ
 
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Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования объемом 5,5 миллиарда долларов, главной целью которой должно стать увеличение экономического роста

С вопросом относительно влияния заключения соглашения Украины с МВФ на экономический рост “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному политтехнологу, исполнительному директору Центра прикладных политических исследований “Пента” Александру Леонову, информирует enovosty.com/news.

Александр Леонов сообщает, что пока о кредите полностью еще не договорились

«Данное сообщение было сделано по результатам общения президента и главы МВФ. А решение о выделении кредита МВФ предоставляет совет директоров МВФ. Поэтому это новости позитивные, но пока что предварительные. Все будет решаться советом директоров. И, кроме этого, там есть такой нюанс, что Украина должна выполнить некоторые условия по банковской системе. Очевидно, речь идет про Приват и о недопущении его возвращения в собственность Игоря Коломойского. Поэтому, говорить о том, что решение принято и достигнуто пока что рано, потому что девятнадцатого числа будет апелляционный суд по поводу Привата и там, в принципе, уже будет ясно, насколько эта договоренность серьезна. В этот день как раз и должно быть решение апелляционного суда по Приват. Поэтому, пока что новость позитивная, но абсолютно предварительная

Относительно влияния предоставления транша на экономический рост, то для Украины предоставление транша важно с той точки зрения, что это сигнал для остальных финансовых структур, что Украина может кредитоваться и после этого пойдут и деньги от Всемирного банка и деньги от Европейского союза. Также это важно для поддержания финансовой стабильности в стране, потому что без кредита МВФ, к сожалению, будет достаточно сложно удержать финансовую стабильность. Но и, соответственно, без удержания финансовой стабильности не будет и экономического роста», — сообщает Александр Леонов

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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