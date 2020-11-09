Олег Пендзин: «Ускорение потребительской инфляции для Украины не опасно»

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В Государственной службе статистики Украины сообщили, что потребительская инфляция в октябре 2020 года незначительно ускорилась

С вопросом относительно опасности увеличения потребительской инфляции для Украины “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к исполнительному директору Экономического дискуссионного клуба Олегу Пендзину, информирует enovosty.com/news.

Олег Пендзин сообщает, что ускорение потребительской инфляции для Украины не опасно

«Потому что в бюджет будущего года заложена инфляция в размере 7,7%. А в этом году у нас инфляция на уровне 5%. Поэтому в принципе это ожидаемая инфляция. И более того, можно сказать, что небольшая инфляция даже полезна производителям. И поэтому ускорение потребительской инфляции для Украины не опасно», — сообщает Олег Пендзин