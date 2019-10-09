В НБУ рассказали о меморандуме с МВФ
Катерина Рожкова рассказала о меморандуме с МВФ
Первая замглавы Национального банка Украины Катерина Рожкова сообщила, что новый меморандум с МВФ будет в первую очередь включать в себя все требования, которые ранее не были выполнены, информирует enovosty.com/news.
Кроме того, в меморандуме будет акцентироваться внимание на реформе небанковского финансового сектора. Катерина Рожкова отдельно подчеркнула, что пока нет информации о внесении в меморандум требований относительно независимости НБУ.
Однако давление на НБУ все равно будет усиливаться, так как Нацбанк повышает требования к финансовым учреждениям, детально проверяет их бизнес-модели и накладывает соответствующие ограничения.
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Рожкова сообщила, что существует огромная вероятность, что новая программа с МВФ будет подписана уже к концу этого года. Ранее сообщалось, что МВФ планирует обсудить новую программу с Украиной в ближайшие недели.