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В НБУ рассказали о меморандуме с МВФ

Главная » Последние новости » Финансовые новости » В НБУ рассказали о меморандуме с МВФ
 
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Катерина Рожкова рассказала о меморандуме с МВФ

Первая замглавы Национального банка Украины Катерина Рожкова сообщила, что новый меморандум с МВФ будет в первую очередь включать в себя все требования, которые ранее не были выполнены, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, в меморандуме будет акцентироваться внимание на реформе небанковского финансового сектора. Катерина Рожкова отдельно подчеркнула, что пока нет информации о внесении в меморандум требований относительно независимости НБУ.

В НБУ рассказали о меморандуме с МВФ

Однако давление на НБУ все равно будет усиливаться, так как Нацбанк повышает требования к финансовым учреждениям, детально проверяет их бизнес-модели и накладывает соответствующие ограничения.

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Рожкова сообщила, что существует огромная вероятность, что новая программа с МВФ будет подписана уже к концу этого года. Ранее сообщалось, что МВФ планирует обсудить новую программу с Украиной в ближайшие недели.


Автор: Оксана Ельченко
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