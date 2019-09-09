Снижение учетной ставки НБУ стимулирует экономический рост, — Егор Киян

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Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 16,5% и планирует в дальнейшем продолжать снижать учетную ставку

С вопросом относительно влияния снижения учетной ставки на уровень кредитования и экономику страны «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, аналитику по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований Егору Кияну, информирует enovosty.com/news.

Егор Киян сообщает, что понижение учетной ставки позитивно влияет на рыночную коньюнктуру и рынок кредитования

«Поскольку деньги становятся более дешевыми, то бизнес более охотно начинает брать кредиты, вести проекты и т.д. Понижение учетной ставки также стимулирует экономический рост.

С другой стороны есть определенные нюансы. Во-первых, учетная ставка не снизилась на значительное количество процентных пунктов, так как уменьшилась всего на 0,5% и все равно является довольно высокой. Если учесть, что существует взаимосвязь между учетной ставкой и банковскими процентными ставками по кредитам, то гарантировать бизнесу возвратность кредитов все еще очень тяжело. Во-вторых, важным фактором является то, что понижение учетной ставки является послаблением монетарной политики, что может оказать влияние на инфляцию. То есть если не будут убраны инфляционные шоки или какие-то инфляционные факторы, то могут запуститься определенные инфляционные процессы.

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Поэтому Национальному банку сейчас, с одной стороны, необходимо поддерживать баланс и нельзя резко отпускать учетную ставку, а с другой стороны, необходимо действительно запускать экономику. В частности, в НБУ уже предварительно сообщили, что если сложатся удачные коньюнктурные обстоятельства, то в 2020 году есть шанс, что учетная ставка будет равняться 9%. А 9% — это уже будет более значительное снижение, которое действительно сможет запустить экономику. Но при этом, учитывая опыт европейских стран, где учетная ставка 0,5-1,0%, все равно это снижение и учетная ставка не являются рекордными. Тем не менее она будет гарантировать определенное оживление экономики.

Но при этом должна быть и сбалансированная политика со стороны государства. Потому что если государство не будет обеспечивать определенные рычаги влияния на экономику, то снижение или повышение учетной ставки никакого желаемого эффекта могут и не дать», — сообщает Егор Киян