В Украине запустили онлайн-сервис «Е-пенсия»: что важно знать

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Пенсионный фонд Украины запустил онлайн-сервис «е-пенсия», предусматривающий возможность обращения граждан для назначения пенсий в онлайн-формате

Руководитель Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус сообщил, что Пенсионный фонд запустил онлайн-модель «е-пенсия», предусматривающую возможность обращения граждан для назначения пенсий в онлайн-формате, информирует enovosty.com/news.

Теперь любой украинец может самостоятельно через веб-портал «е-пенсия» подать все необходимые документы для назначения ему пенсионного обеспечения. После подачи документов необходимо ожидать подтверждающее СМС, после получения которого надо прийти в отделение ПФУ для получения пенсионного удостоверения.

В Пенсионном фонде также сообщили, что планируется запуск специального мобильного приложения «е-пенсия», которое позволит подавать и получать необходимую информацию из ПФУ с помощью мобильного телефона.

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Директор департамента информационных систем ПФУ Александр Малецкий рассказал, что электронные заявки необходимо формировать на веб-портале ПФУ, на котором надо предварительно зарегистрироваться. Электронная услуга «е-пенсия» будет предоставляться параллельно с возможностью личной подачи документов в ПФУ.