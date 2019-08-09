Международное кредитное агентство R&I повысило рейтинг Украины

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Международное кредитное агентство R&I существенно повысило кредитный рейтинг Украины

Международное авторитетное рейтинговое агентство Rating and Investment Information (R&I) повысило кредитный рейтинг Украины с CCC+ до B, информирует enovosty.com/news.

Аналитики агентства сообщили, что Украине удалось достичь экономической стабильности благодаря контролю инфляции и ужесточению фискальной дисциплины. Кроме того, в агентстве отмечается позитивный рост международных резервов и увеличение устойчивости экономики Украины к внешним шокам.

Эксперты агентства R&I также отмечают, что в Украине наблюдается позитивный рост ВВП, замедление инфляции, а увеличение дефицита платежного баланса не оказывает существенного влияния на кредитоспособность страны. Исходя из потребностей в рефинансировании кредитной задолженности и для поддержания экономической стабильности важной для Украины является финансовая поддержка Международного валютного фонда.

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