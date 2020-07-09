Всемирный банк выделит Украине 350 млн долл

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Всемирный банк выделит Украине 350 млн долл для преодоления последствий пандемии COVID-19

В пресс-службе Офиса Президента Украины сообщили, что Андрей Ермак провел телефонные переговоры с вице-президентом Всемирного банка Анной Бьерде, информирует enovosty.com/news.

Во время разговора обсуждалось предоставление Украине 350 млн долларов на политику развития в рамках программы по экономическому восстановлению. Транш должен быть направлен на критически важные для страны реформы, которые должны смягчить негативные последствия пандемии COVID-19.

Анна Бьерде и Андрей Ермак обсуждали проблемы, существующие в реализации земельной реформы и реформы корпоративного управления. Кроме того, обсуждались мероприятия по обеспечению макроэкономической стабильности.

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