В Украине повысят пенсии: подробности

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В Минсоцполитике сообщили, что пенсионерам повысят пенсии

В Министерстве социальной политики Украины сообщили, что Кабмин утвердил изменения в бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год, информирует enovosty.com/news.

Сообщается, что изменения в бюджет Пенсионного фонда на 2020 год вносятся на фоне увеличения ассигнований из госбюджета. Планируется повысить пенсии, увеличить надбавки, которые назначены по пенсионным программам с 172 576,3 грн до 202 280,4 грн.

Ранее сообщалось, что в Минобразования рассказали об отсрочке от службы в армии для абитуриентов. В сообщении говорится, что для отсрочки надо зарегистрироваться в приемной комиссии ВУЗа и получить документ о своих дальнейших намерениях.