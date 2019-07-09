НБУ решил публиковать прогноз по учетной ставке

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Для повышения эффективности взаимопонимания между НБУ и участниками финансовых рынков в центробанке начнут публиковать прогноз по учетной ставке

В Национальном банку Украины сообщили, что с июля вместе с публикацией макропрогноза НБУ начнет обнародовать и прогноз учетной ставки на ближайшие несколько лет, — сообщает регулятор на странице в Facebook , информирует enovosty.com/news.

В НБУ отмечают, что публикация ожидаемых значений учетной ставки является новым инструментом обеспечения более предсказуемой и прозрачной монетарной политике центробанка, а также повышения эффективности взаимопонимания между НБУ и участниками финансовых рынков.

В Нацбанке подчеркнули, что публикация учетной ставки является важным шагом к повышению доверия к монетарной политике НБУ. Кроме того, для участников финансовых рынков данная информация является важным инструментом для принятия инвестиционных решений.

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Ранее сообщалось, что члены Комитета НБУ по монетарной политике планируют продолжение смягчения монетарной политики в случае сохранения тенденции по уменьшению инфляционного давления и повышения инфляционных ожиданий. Напомним, Нацбанк в июне не изменял значения учетной ставки и оставил ее на прежнем уровне — 17,5% годовых.