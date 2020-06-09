Цена на газ для населения будет снижена, — Марченко

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Сергей Марченко сообщил, сотрудничество с Международным валютным фондом позволит существенно снизить цену на газ

Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что благодаря сотрудничеству с Международным валютным фондом и выделенному траншу в размере 5$ млрд. Украина сможет покрыть около 8% дефицита госбюджета, а также профинансировать выплаты заработных плат, пенсий, доплат врачам и выплаты социально незащищенным категориям населения, информирует enovosty.com/news.

«60 дней назад я пришел на свой пост и тогда у нас было много проблем. Нам пришлось решать эти проблемы. Сейчас, в мае, у нас 100-процентное выполнение общего фонда госбюджета. Мы уверенно смотрим в будущее», — сказал глава Минфина.

По его словам, кредит от МВФ не только положительно повлияет на экономику государства, но и открывает двери для Украины в вопросе получения макрофинансовой помощи от Европейской Комиссии, кредита Всемирного Банка, что позволит не только выполнить бюджет этого года, но и уменьшить нагрузку на кошельки украинцев

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«Сейчас есть все основания полагать, что мы прошли сложный кризисный этап в экономике. Будет установлен рыночный механизм формирования цены на газ. Сейчас цена более 4 тысяч, тогда как на рынке цена — 2275 гривен. Таким образом, цена на газ в период отопительного сезона для населения будет снижена», — подытожил Сергей Марченко.