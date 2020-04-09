Руслан Бортник рассказал об опасности сокращения международных резервов Украины

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В Национальном банке Украины сообщили, что международные резервы Украины сократились на 7,8% из-за значительных валютных интервенций в связи с курсовыми колебаниями

С вопросом относительно опасности сокращения межднародных резервов для Украины “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к директору Украинского института анализа и менеджмента политики Руслану Бортнику, информирует enovosty.com/news.

Руслан Бортник сообщает, что пока сокращение международных резервов критической угрозы для Украины не представляет

«Но все же необходимо понимать, что резервы Национального банка разные. Есть небольшая часть в драгметаллах, около 10-15% в денежных средствах, а остальная часть резервов — это преимуществено ликвидные ценные бумаги США, которые не являются денежными ресурсами Национального банка и требуют времени для конвертации. Оперативность их продажи и получение денег занимает определенное время и поэтому мобильность этих резервов ниже. То, что Национальный банк потерял часть ресурсов на поддержании гривны, а точка стабильности еще явно не достигнута и мы до сих пор видим колебания как вниз, так и вверх, является достаточно опасной ситуацией. Хотя и не критической. Критическая ситуация может возникнуть тогда, когда объем международных резервов будет составлять 15-16 млрд долл, то есть мы потеряем еще треть международных резервов, и тогда мы можем говорить о том, что возникает критическая ситуация.

Пока резервов достаточно. Но проблема заключается в другом. Дело в том, что эти резервы используются неэффективно. К сожалению, складывается впечатление, что эти резервы используются для обеспечения вывода капитала иностранными вкладчиками в наши ОВГЗ, а не для поддержки социально-курсовой стабильности или поддержки украинских экспортеров. То есть вопрос здесь даже не в резервах, а в качестве их использования во время реализации Национальным банком его кредитно-денежной политики», — сообщает Руслан Бортник

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