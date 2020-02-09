Биткоин впервые с октября превысил отметку в $10 тысяч
Впервые с октября прошлого года цена самой популярной криптовалюты Bitcoin пересекла отметку в десять тысяч долларов.
Об этом свидетельствуют данные рейтинга криптовалют CoinMarketCap.
Так, по данным торгов, к 18 часам по киевскому времени стоимость биткоина поднялась на 3,17% и достигла 10 082 долларов. За Bitcoin подтянулись и другие криптовалюты. Выросла стоимость Ethereum, EOS, Tezos.
По мнению финансовых аналитиков, в этом году есть несколько новых факторов для роста криптовалют: возобновление поддержки финансовых рынков от ведущих центральных банков, ухудшение перспектив роста экономики США, Китая и Европы, а также вспышка коронавируса.
Впрочем, криптовалюты до сих пор рассматриваются многими инвесторами как ненадёжные активы, которые также следуют элементу рыночной цикличности. Возможно, в этом году криптовалюта покажет новый исторический максимум в биткоине.
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Отметим, что в декабре 2017 года биткоин превышал отметку в 20 тысяч долларов, однако затем последовало стремительное падение стоимости криптовалюты.