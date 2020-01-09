В Украине рост цен замедлился до шестилетнего минимума

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В Госстате сообщили, что в Украине рост цен замедлился до шестилетнего минимума

Потребительская инфляция в Украине в декабре 2019 года в годовом выражении — по сравнению с декабрем 2018 года — составила 4,1% и стала минимальной за последние 6 лет, информирует enovosty.com/news.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в декабре снизились на 0,2%. По информации Госстата, наибольший рост цен в декабре в годовом выражении зафиксирован на железнодорожный пассажирский транспорт – 19,2%, фрукты – 18,8%, горячую воду и отопление – 14,4%, услуги образования – 13,5%, алкогольные напитки и табачные изделия – 13%.

Снижение цен зафиксировано на природный газ (28,7%), яйца (14,6%), топливо и масла (8,2%), обувь (3%), одежду (2%). Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось ранее, инфляция в Украине в 2018 году замедлилась до 9,8% с 13,7% годом ранее, став минимальной за последние пять лет.

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