В МВФ прогнозируют дальнейшее укрепление гривны

Главная » Последние новости » Финансовые новости » В МВФ прогнозируют дальнейшее укрепление гривны В МВФ прогнозируют дальнейшее укрепление гривны

Закрыть Отправить

Йоста Люнгман сообщил, что гривна в ближайшее время продолжит укрепление

Представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман сообщил, что гривна в ближайшее время продолжит укрепление

На курс гривны оказывают влияние переводы денежных средств от украинских заробитчан, доход от реализации сельскохозяйственной продукции и увеличение спроса на государственные облигации внутреннего займа. , информирует enovosty.com/news.

Люнгман также отметил, что цены на продукцию украинского экспорта достаточно высокие, в то время как стоимость некоторой продукции украинского импорта уменьшились, в частности, на природный газ

Читайте: В Нацбанке рассказали о причинах укрепления гривни

Представитель МВФ подчеркнул, что украинские потребители, которые приобретают импортные товары, должны почувствовать экономическую выгоду, так как курс гривны по отношению к доллару рекордно укрепился