В МВФ прогнозируют дальнейшее укрепление гривны
Йоста Люнгман сообщил, что гривна в ближайшее время продолжит укрепление
Представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман сообщил, что гривна в ближайшее время продолжит укрепление
На курс гривны оказывают влияние переводы денежных средств от украинских заробитчан, доход от реализации сельскохозяйственной продукции и увеличение спроса на государственные облигации внутреннего займа. , информирует enovosty.com/news.
Люнгман также отметил, что цены на продукцию украинского экспорта достаточно высокие, в то время как стоимость некоторой продукции украинского импорта уменьшились, в частности, на природный газ
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Представитель МВФ подчеркнул, что украинские потребители, которые приобретают импортные товары, должны почувствовать экономическую выгоду, так как курс гривны по отношению к доллару рекордно укрепился