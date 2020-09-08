Девальвация гривны. Аналитики рассказали, чего ждать от доллара в Украине

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Курс гривны в ближайшее время будет тяготеть к ослаблению, но сильно не просядет

Девальвация гривны в Украине будет наблюдаться и далее, но при участии регулятора доллар не будет дороже 28 гривен за один «зелёный». По мнению финансового аналитика ICU Тараса Котовича, в этом месяце может вырости спрос на иностранную валюту от импортеров. Они начнут всё активнее пополнять складские запасы на старте учебного года и в начале сезона бизнес-активности. Потому, по мнению эксперта, Национальный банк Украины ради сдержанная колебания курса, должен выходить на рынок с продажей валюты, информирует enovosty.com/news.

Эксперт подчеркнул, что в начале сентября наблюдается выплата процентов по облигациям внутреннего государственного займа, в основном, — в пользу нерезидентов по пятилетнему выпуску облигаций. Он считает, что в сентябре гривна будет колебаться в пределах 27,5-28 гривен за один американский доллар.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что в новом проекте госбюджета Украины правительство закладывает курс примерно в 29 гривен за доллар. Кроме того, в Минэкономики Украины прогнозируют, что до конца текущего года доллар в стране будет стоить примерно 28 гривен за доллар и будет на этом же уровне и в 2021 году.