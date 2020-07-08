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«Печатный станок» запускать не будут. Что будет с долларом осенью?

Главная » Последние новости » Финансовые новости » "Печатный станок" запускать не будут. Что будет с долларом осенью?
 
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Национальный банк Украины пока что не планирует запускать "печатный станок"

Пока нет фундаментальных причин для девальвации курса гривни нет. Такое мнение выразил глава совета Нацбанка Богдан Данилишин.

После заявления Якова Смолия об отставке курсы валют рвали вверх. Тем не менее, Данилишин рассказал о том, что причин для роста курса нет, а колебания на рынке являются типичной реакцией на происходящие события. Неопределенности в стране стимулируют импортеров и граждан (экономических агентов) скупать твёрдую иностранную валюту в больших количествах. Это же наблюдалось и после того, как в стране был внедрён карантина. Тогда пришлось продавать из резервов регулятора больше двух миллиардов долларов. Потому НБУ выкупил их после того, как ажиотаж был завершен. Тем не менее, сегодня, по мнению главы совета НБУ, нет причин для роста валюта, регулятор присутствует на рынке и готов проводить валютные интервенции для сглаживаний избыточного спроса на валюту в объеме, который будет нужен, информирует enovosty.com/news.

А вот осенью ситуация с курсами будет зависеть от эпидемиологической ситуации и от того, что будет происходить с коронавирусом. Пока невозможно сказать, стоит ли ждать второй волны короновируса, трудно сказать о том, как будет выгулять ситуация в обменниках. Тем не менее, сокращение переводов от заробитчан в этом сезоне компенсируется снижением расходов граждан на путешествия в другие страны. К тому же, по словам Данилишина, динамика мировых цен на основные статьи экспорта Украины является более позитивной в сравнении со стоимостью энергоносителей, которые наша страна импортирует.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 167

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