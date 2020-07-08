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Международные резервы Украины увеличились на 3 млрд долл

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Международные резервы Украины в июне увеличились на 3 млрд долл

По состоянию на 1 июля 2020 международные резервы Украины по предварительным данным составили 28 515,730 млн долл, информирует enovosty.com/news.

В июне они увеличились на 12,4%. Последний раз на таком уровне они находились осенью 2012 года. Существенный рост резервов в течение прошлого месяца обусловлен как поступлением первого транша по новой программе с Международным валютным фондом и связанным финансирования, так и наращиванием покупки валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке.

В общем динамику резервов в течение месяца определяли следующие факторы:
во-первых, поступления международного финансирования и операции правительства по управлению государственным долгом.
Украина получила первый транш от Международного валютного фонда объемом 2076,4 млн долл;
во-вторых, операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. Предложение валюты со стороны бизнеса продолжало превышать спрос, поэтому, пользуясь благоприятной ситуацией, Национальный банк выкупал избыточный объем валюты и пополнял международные резервы;
в-третьих, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 154,0 млн долл.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 86

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