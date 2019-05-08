Украинская экономика уже восстановилась и показывает 3-3,5% роста в год, — Тарас Загородний

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В исследовании развивающихся рынков Европы американского банковского холдинга JP Morgan говорится, что в этом году выплат от МВФ Украине не ожидается из-за популистского подхода, невыполненных условий программы и решения правительства «либерализировать» цены на газ только в сторону понижения, одновременно вводя ограничения к повышению

С вопросом о влиянии непредоставления следующего транша МВФ на экономику в Украине «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, управляющему партнеру Национальной антикризисной группы Тарасу Загороднему, информирует enovosty.com/news.

Тарас Загородний сообщает, что непредоставление следующего транша МВФ на экономику Украины существенно не повлияет

«Это никак особо не повлияет, потому, что деньги МВФ необходимы в случае наличия дефицита платежного баланса. А на данный момент у нас дефицит платежного баланса не наблюдается и даже существует профицит. Деньги же в страну поступают, в первую очередь, за счет экспорта, который растет приблизительно 10-15% в год. А существующий дефицит торгового баланса в размере около 10 млрд грн закрывается за счет наших гастарбайтеров.

Поэтому в данном случае говорить о том, что это как-то повлияет на экономику и будет апокалипсис, не стоит. Пиковые выплаты, в принципе, мы проходим и у нас достаточно денег, чтобы закрывать долги по 2019 году. Поэтому вряд ли это будет большой апокалипсис. Кроме того, экономика Украины, в принципе, уже восстановилась и показывает 3-3,5% роста в год», — сообщает эксперт

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