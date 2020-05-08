Украине важно было прислушаться к предложению Сороса по кредитам МВФ, — Виталий Кулик

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Международные резервы Украины в апреле увеличились на 3,1% или 0,8 млрд долл.

С вопросом относительно возможности Украины пережить пандемию без кредита МВФ “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к директору Центра исследований проблем гражданского общества Виталию Кулику, информирует enovosty.com/news.

Виталий Кулик сообщает, что вряд ли правительству удастся избежать более тесных контактов и взаимодействия с МВФ

«В любом случае, и президент и правительство постоянно говорят о том, что необходим кредит. Много тех, кто достаточно искренне выступал в Верховной Раде и утверждал, что нам необходим кредит МВФ, что без кредитования мы не поддержим экономику, что те издержки, которые будут понесены на борьбу с пандемией, мы не вытянем. И после того, как было остановлено львиную часть экономики страны, а по факту была заблокирована работа значительной части предприятий, выход в рабочий режим этих предприятий находится под вопросом, потому что остановка рабочего процесса на месяц уже «убила» порядка 40 000 ФОПов и средних предприятий. То есть это уже потерянные бизнесы. И есть большие сомнения, что правительство сможет выйти из этого кризиса без дополнительной внешней финансовой помощи в виде кредита МВФ. Хотя есть предложения, что можно обойтись без кредита МВФ и войти в дефолт. И можно было бы поддержать идею дефолта, если бы она была сопряжена с рядом других действий нашей власти. Это и новая конституанта и принятие Кодекса о народовластии, которые расширили бы права граждан и сняли многие ограничения. Но этого всего, к сожалению, не будет. Поэтому скорее всего в правительстве выберут консервативный сценарий и пойдут на поклон к МВФ со всеми вытекающими последствиями.

Уже в МВФ заявили, что фонд готов работать с Украиной не в контексте долгосрочных программ, а в контексте краткосрочных программ. То есть вместо среднесрочной программы кредитования будет подписано cоглашение о программе Stand-by на 18 месяцев. Интересно было бы узнать встречные условия, которые будут выдвигаться МВФ Украине. Кроме того, наше правительство и президент не отрефлексировали на предложение Сороса, который говорил о необходимости МВФ отказаться или пересмотреть существующие обязательства развивающихся стран, чтобы не платить проценты по кредиту МВФ. Сорос сказал, что МВФ и Мировой банк должны пересмотреть свою политику и отказаться от взимания процентов по кредитам с развивающихся стран. А наше правительство и президент не воспользовались данной идеей и не обращались к МВФ, Мировому банку и другим кредиторам с предложением прислушаться к идее Сороса.

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Важно сказать, что это хорошая идея и ею надо было воспользоваться. Надо было быть провайдером этой идеи и требовать, чтобы этот пересмотр касался не только МВФ и других официальных финансовых институций, но и корпоративного сектора. Но этого предложения никто не заметил и не зафиксировал его, поэтому будем иметь жесткую линию МВФ, которая будет “выламывать руки” нашему правительству. В свою очередь, наше правительство окажется в заложниках либеральной логики, в которой оно находится последнее время, и будет пытаться реализовывать какие-то хайповые манипулятивные вещи», — говорит Виталий Кулик