Валютная революция: Украинцы уже купили миллионы долларов

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Валютная революция: Украинцы уже купили миллионы долларов Валютная революция: Украинцы уже купили миллионы долларов

Закрыть Отправить

Украинцы начали активно пользоваться новой услугой по онлайн-покупке валюты

Пока что семь банков в Украине продают онлайн валюту населению. Но небольшое количество финучреждений идущих в ногу со временем, не замедляет процесс. Так, клиенты банков начали очень активно использовать новую услугу по онлайн-покупке валюты. Уже в первый день валютной либерализации Приватбанк с интернет-приложения Приват24 продал около 1,5 миллионов долларов, а приобрел — больше 402 миллионов. Также, в пресс-службе финансового учреждения рассказали о том, что банком продано с помощью интернета больше 245 тыс евро, куплено — 131 тыс евро, информирует enovosty.com/news.

В monobank рассказали о том, что 7 февраля клиенты успели купить около миллиона «зеленых». Также, в банке открыто 6 000 валютных карт.

В Укрсиббанк также поделились успехами. За неполный день банк продал больше миллиона долларов. В среднем люди покупали 548 долларов, продавали — 147 «зеленых».