Международные резервы Украины выросли до семилетнего максимума

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В Нацбанке сообщили, что международные резервы Украины выросли до семилетнего максимума

В Национальном банке Украины сообщили, что в 2019 году международные резервы выросли на 22% и по состоянию на 1 января 2020 года составили 25,3 млрд долл. США, информирует enovosty.com/news.

Согласно оценкам экспертов, достигнутый объем резервов не только превысил прогноз Нацбанка (23 млрд долл. США), но и достиг семилетнего максимума. Достичь таких результатов удалось благодаря стабильной ситуации на валютном рынке, которая обусловлена ​​ускорением экономического роста и притоком иностранного капитала. Кроме того, увеличение международных резервов произошло в год осуществления основных выплат по внешним государственным обязательствам, что отображает усиление макрофинансовой стабильности.

Важно отметить, что в течение 2019 года предложение валюты на межбанковском рынке преобладало над спросом. Высокий уровень предложения исходил от украинских компаний-экспортеров, прежде всего, аграриев, и иностранных инвесторов, которые реализовали 4,3 млрд долл. США для приобретения гривневых государственных облигаций (ОВГЗ). Кроме того, внешние инвестиции активно привлекали государственные и частные компании.

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