Стало известно, какие условия выдвигает МВФ Украине

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В МВФ сообщили об основных требованиях для подписания соглашения

Международный валютный фонд озвучил Украине 10 основных требований для подписания соглашения, информирует enovosty.com/news.

Среди основных условий МВФ: внесение изменений в закон о Фонде гарантирования вкладов, дефицит бюджета в размере 2%, “прослушка“ ГБР и НАБУ, создание стресс-тестов банков, принятие закона об уголовной ответственности за незаконное обогащение, анбандлинг Нафтогаза, создание независимых наблюдательных советов при госбанках, введение рыночных цен на газ, запуск рынка земли, обеспечение независимости АМКУ и т.д

Важно отметить, что часть требований МВФ уже выполнена, в частности создание стресс-тестов банков и принятие закона об уголовной ответственности за незаконное обогащение

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Ранее сообщалось, что переговоры между Украиной и МВФ должны начаться во второй половине ноября 2019 года.