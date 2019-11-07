Стало известно, какие условия выдвигает МВФ Украине
В МВФ сообщили об основных требованиях для подписания соглашения
Международный валютный фонд озвучил Украине 10 основных требований для подписания соглашения, информирует enovosty.com/news.
Среди основных условий МВФ: внесение изменений в закон о Фонде гарантирования вкладов, дефицит бюджета в размере 2%, “прослушка“ ГБР и НАБУ, создание стресс-тестов банков, принятие закона об уголовной ответственности за незаконное обогащение, анбандлинг Нафтогаза, создание независимых наблюдательных советов при госбанках, введение рыночных цен на газ, запуск рынка земли, обеспечение независимости АМКУ и т.д
Важно отметить, что часть требований МВФ уже выполнена, в частности создание стресс-тестов банков и принятие закона об уголовной ответственности за незаконное обогащение
Читайте: Reuters: Украина быстро движется к заключению нового соглашения с МВФ
Ранее сообщалось, что переговоры между Украиной и МВФ должны начаться во второй половине ноября 2019 года.