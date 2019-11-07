Милованов прогнозирует снижение инфляции

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Тимофей Милованов сообщил, что инфляция в 2020 году должна составить 5,5%

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил, что согласно прогнозу Минэкономики, инфляция в 2020 году должна составить 5,5%, информирует enovosty.com/news.

Милованов сообщил, что по базовому прогнозу Минэкономики снижение инфляции на ближайшие 3 года должно выглядеть следующим образом: 5,5% — 2020 год; 5,3% — 2021 год; 5,1% — 2022 год. Согласно же оптимистическому прогнозу, инфляция в 2021 и 2022 годах прогнозируется на уровне 5,0%.

Милованов подчеркнул, что все зависит от уровня инвестиций в украинскую экономику. А уровень инвестиций, в свою очередь, зависит от бизнес-климата, эффективности реализации реформ и успехов в борьбе с коррупцией.

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Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины прогнозирует, что инфляция к концу 2019 года снизится до 6,3%, а в 2020 году составит 5% ± 1%.