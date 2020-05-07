В Украине международные резервы в апреле увеличились на 3,1%

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В Украине международные резервы в апреле увеличились почти на 0,8 млрд долл или на 3,1%

В Национальном банке Украины сообщили, что по состоянию на 1 мая 2020 международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 25 695,0 млн долл. В апреле они выросли на 3,1%, информирует enovosty.com/news.

Сообщается, что увеличению международных резервов способствовали операции Национального банка на валютном рынке и по управлению резервами. Динамику резервов в течение месяца определяли следующие факторы:

во-первых, операции Национального банка на межбанковском валютном рынке (спрос на валюту со стороны бизнеса после ажиотажа в марте существенно снизился, а предложение валюты на рынке практически полностью удовлетворяло клиентские заявки, поэтому гривна усилила свои позиции, а Национальный банк возобновил операции по наращиванию международных резервов);

во-вторых, операции правительства по управлению государственным долгом (на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга было направлено 303,9 млн долл. Расходы из госрезервов были частично компенсированы новыми поступлениями от размещения правительством валютных ОВГЗ на 164,4 млн долл).

в-третьих, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 232,0 млн долл).

Текущий объем международных резервов покрывает 4,5 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

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