Украинцы отказываются зарабатывать на своих деньгах

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Согласно данным опроса, проведенного UBR.ua, треть украинцев не копят денежных средств, а при появлении свободных денег хранят их на банковской карте

Согласно данным опроса, проведенного UBR.ua, большая часть украинцев не знает о существующих вариантах инвестирования свободных денежных средств, кроме как инвестирования в банковские депозиты , информирует enovosty.com/news.

На краткосрочных депозитах размещают свои средства 23,7% опрошенных респондентов, поскольку данный вид вклада предусматривает максимальную доходность. В то же время необходимо отметить, что данный тип депозита может ограничивать возможности вкладчика в части досрочного расторжения и пополнения счета.

Еще 22,1% респондентов инвестируют средства в менее доходные депозиты с возможностью капитализации процентов и свободный пополнением вкладов, что обусловлено желанием вкладчиков накопить определенную сумму денег для необходимой крупной покупки.

В то же время, 31,9 % опрошенных украинцев вообще не копят денежных средств. А при появлении свободных денег они хранят их на банковской карте с целью возможного распоряжения ими в любой момент. Однако большинство банков предлагают своим клиентам минимальные проценты по остаткам на счетах.

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Около 13,5% респондентов предпочитают вкладывать деньги в недвижимость. А 8,6% приобретают государственные облигации внутреннего займа, которые по процентной ставке могут сравниться с классическими банковскими депозитами и по которым не нужно платить 18% налога на доходы физлиц.