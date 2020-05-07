Украина может пережить пандемию без кредита МВФ, — Александр Охрименко

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В Нацбанке сообщили, что в апреле международные резервы Украины увеличились на 3,1% или 0,8 млрд долл.

С вопросом относительно важности данной ситуации для экономики и возможности Украины пережить пандемию без кредита МВФ “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к президенту Украинского аналитического центра Александру Охрименко, информирует enovosty.com/news.

Александр Охрименко сообщает, что Украина может пережить пандемию без кредита МВФ

«Исходя из последних результатов, с одной стороны у нас карантин, а с другой стороны — Нацбанк приобрел 800 млн долл. А нам в январе необходимо погасить 1 млрд долл по еврооблигациям. Если мы сейчас купим еще 800 млн долл, то у нас будет даже излишек валюты. И можно будет спокойно погасить этот 1 млрд долл. То есть можно сказать, что в данном контексте проблем не существует.

У нас сейчас получилась такая ситуация, что экспорт падает, но не критично. В то же время, уменьшается импорт, потому что покупательная способность людей уменьшилась. И в результате мы действительно имеем положительное внешнеторговое сальдо.

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Кроме этого, люди сейчас валюту активно не скупают. А это означает, что на рынке сейчас избыток валюты, ее можно свободно купить и погасить все долги. Можно погасить и долги МВФ и долги по евроооблигациям», — сообщает Александр Охрименко