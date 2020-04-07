Международные резервы Украины сократились на 2 млрд долл

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В Нацбанке сообщили, что международные резервы Украины сократились на 2 млрд долл

В Национальном банке Украины сообщили, что международные резервы Украины сократились на 7,8% и по состоянию на 1 апреля составили 24,924 млрд долл, информирует enovosty.com/news.

В НБУ сообщили, что снижение международных резервов вызвано значительным размером валютных интервенций, что связано с высоким уровнем курсовых колебаний из-за большого спроса на иностранную валюту со стороны населения и бизнеса.

Из-за интервенций Нацбанк за прошлый месяц реализовал 2,2 млрд долл.

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Сообщается, что в марте Кабмин направил на погашение государственного долга 1,1 млрд долл. В то же время, правительство привлекло 873 млн долл. и 277 млн евро путем размещения облигаций внутреннего государственного займа.