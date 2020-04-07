Александр Леонов рассказал о перспективах курса гривны

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В Украине укрепляется курс гривны

С вопросом относительно возможной продолжительности укрепления курса гривны “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к исполнительному директору Центра прикладных политических исследований “Пента” Александру Леонову, информирует enovosty.com/news.

Александр Леонов сообщает, что гривна несколько укрепилась из-за снижения паники и падения предпринимательской активности

«Гривна укрепилась, во-первых, потому что упала паника, которая была вызвана в то время, когда Нацбанк проводил огромные интервенции. Сейчас у населения и с деньгами стало похуже. И если кто-то в первые дни бросился покупать доллары, то сейчас вполне возможно, что доллары понесли как-раз сдавать. И это один из элементов того, почему на рынке может формироваться определенный избыток долларов. А Нацбанк, в свою очередь, покупает излишки.

Вторым моментом является то, что резко упала предпринимательская активность и очевидно, что потребность в долларах тоже упала. И это также может подталкивать к тому, что цена доллара падает. Посмотрим, как будет дальше. Очевидно, что когда государство начнет выходить из карантина, то экономика не сможет быстро восстановиться, так как мы, к сожалению, вошли в карантин с подорванной экономикой.

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И поэтому вряд ли это укрепление гривны серьезное. А дальше, когда начнут оживать рынки, доллар начнет укрепляться. Тем более на фоне нефти, которая не является сейчас в мире элементом для вложения денег, в доллар начнут больше вкладывать. Поэтому мой прогноз, что доллар скорее всего в среднесрочной перспективе будет расти», — сообщает Александр Леонов