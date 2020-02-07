В Нацбанке рассказали о влиянии укрепления гривны на экономику страны

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В Нацбанке сообщили, что несмотря на уменьшение доходов экспортеров, укрепление гривны является важным фактором для обеспечения устойчивого экономического роста

В инфляционном отчете Национального банка Украины сообщается, что укрепление гривны в 2019 году наряду с низкими ценами на энергоресурсы будет оказывать положительное влияние на инфляцию на протяжении большей части 2020 года. Однако в дальнейшем она ускорится до запланированной среднесрочной цели в размере 5%, информирует enovosty.com/news.

Исходя из опыты других стран, которые смогли уменьшить инфляцию с помощью системы инфляционного таргетирования, в НБУ считают, что негативные последствия укрепления национальной валюты имеют краткосрочный характер, в то время как положительные эффекты являются важными факторами для обеспечения устойчивого экономического роста.

Напомним, стремительное укрепление гривны привело к уменьшению доходов экспортеров, что стало причиной уменьшения поступлений в госбюджет. Однако, в то же время, благодаря укреплению национальной валюты уменьшилась стоимость импортируемой продукции и повысилась конкурентоспособность украинских предприятий.

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