НБУ разрешил покупать валюту за кредитные средства

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Нацбанк разрешил приобретать иностранную валюту онлайн за счет кредитного лимита

Национальный банк Украины разрешил покупать иностранную валюту за счет кредитных средств. Об этом говорится в соответствующем постановлении Нацбанка, информирует enovosty.com/news.

Согласно новым законодательным нормам, клиентам финансовых учреждений разрешено за счет кредитных ресурсов приобретать валютные средства в незначительном размере. Это означает, что теперь клиенты банков могут покупать валюту онлайн не только за личные средства на платежных картах, но и за счет кредитного лимита.

Напомним, ранее сообщалось, что Приватбанк официально с 7 февраля разрешил приобретение валюты за счет кредитного лимита за комиссию 4% от общей суммы операции.