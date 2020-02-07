Нацбанк пополнил международные резервы на $318 миллионов

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В НБУ сообщили, что с 3 по 7 февраля регулятор пополнил международные резервы на $318 миллионов

В Национальном банке Украины сообщили, что с 3 по 7 февраля Нацбанк пополнил международные резервы на 317,5 млн долл, информирует enovosty.com/news.

Пополнение резервов осуществлялось путем приобретения валюты на межбанковском валютном рынке. На прошлой неделе регулятор приобрел 362,5 млн долл. В сообщении Нацбанка говорится, что за период с 3 по 7 февраля было продано 45 млн долл.

С начала 2020 года Национальный банк пополнил международные резервы на 415,5 млн долл.

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Напомним, в январе Национальный банк приобрел валюту на межбанковском валютном рынке на сумму 98 млн долл. Международные резервы по состоянию на 1 февраля 2020 года составили 26,293 млрд долл.