Госбюджет-2020 предусматривает 4 млрд грн на господдержку аграриев

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Проект Госбюджета-2020 содержит 4 млрд грн на финансовую поддержку сельхозпроизводителей и 240 млн грн — на Фонд частичного гарантирования кредитов

Согласно данным, опубликованным на сайте Верховной Рады, обновленный проект Госбюджета-2020 содержит 4 млрд грн на финансовую поддержку сельхозпроизводителей, информирует enovosty.com/news.

Также в бюджете предусматривается 240 млн грн на формирование уставного фонда созданного правительством нового Фонда частичного гарантирования кредитов. Кроме этого, Кабмин планирует направить 5 млн грн на поддержку различных мероприятий в агропромышленном комплексе.

Ранее сообщалось, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства презентовало программу государственной поддержки АПК на 2020 год с запланированным бюджетом в размере 8,4 млрд грн, из которых 3,9 млрд грн направлялось на компенсацию кредитов для приобретения земли, а 500 млн грн — на формирование уставного капитала Фонда частичного гарантирования кредитов.

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