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Ситуация благоприятная: Что ждёт курс доллара в октябре

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Ситуация благоприятная: Что ждёт курс доллара в октябре
 
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В последние время гривна не демонстрирует силу, но октябрь должен стать более благоприятным периодом

В Украине курс доллара в этом месяце будет колебаться в диапазоне от 28 до 28,75 гривен за один доллар. Вместе с тем, темп девальвации нацвалюты сократится, учитывая тот факт, что аграрии будут активно продавать валюту, а импортеры уменьшат спрос на иностранную валюту после массовых закупок в сентябре, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, Национальный банк Украины не будет сокращать темп падения гривни. На сегодня не наблюдаются условия, которые бы резко развернули движение курса. Если не возникнет никаких неожиданных обстоятельств, то, по мнению экспертов, октябрь для гривни станет намного более благоприятным, чем предыдущий сентябрь. Стоит также отметить тот факт, что сейчас ситуация на внешних рынках весьма благоприятна для украинской национальной валюты. В частности, стоимость зерновых культур находится на высоком уровне, в то время как цена подсолнечного масла хоть и снизилась, но держится на уровне августа.

Вместе с тем, есть и факторы, которые «бьют» по гривне. В частности, опасной является вероятность того, что аграрии не сумеют выполнить свои контракты. Причиной может стать низкий урожай из-за аномальной погоды этого сезона. Это может снизить предложение валюты на рынке. Второй фактор риска — это грядущие президентские выборы в Соединенных Штатах Америки. Они также вполне вероятно сильно повлияют на курс доллара на рынке.

Отметим, в начале осени текущего года гривна продемонстрировала не самый плохой результат в сравнении со странами бывшего СССР: нацвалюта ослабла к доллару на 3%.

Читайте: Как вырастет зарплата украинцев в 2021 году


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 206

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