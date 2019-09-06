Фонд госимущества планирует перевыполнить годовой план поступлений в бюджет

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Виталий Трубаров сообщил, что Фонд госимущества планирует перевыполнить годовой план поступлений в бюджет

Исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Виталий Трубаров сообщил, что Фонд госимущества планирует перевыполнить годовой план поступлений в бюджет, информирует enovosty.com/news.

Трубаров также отметил, что Фонд госимущества до конца года планирует перечислить в бюджет страны около 1,5 миллиарда гривень. Глава ФГИУ подчеркнул, что годовой план поступлений денежных средств от аренды госимущества Фонд выполнил на 90% и перечислил в бюджет 1 миллиард и 61 миллион гривень

Трубаров сказал, что плановый показатель в 1,2 миллиарда гривень ФГИУ планирует закрыть к началу октября. А до конца года Фонд перечислит в бюджет страны 1,5 миллиарда гривень.

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По мнению главы ФГИУ, данный показатель является очень хорошим, поскольку в Украине, к сожалению, пока действует устаревшее неэффективное законодательство по аренде госимущества.