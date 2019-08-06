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Прибыль банков в первом полугодии превысила 30 млрд грн, — НБУ

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Прибыль банков в первом полугодии превысила 30 млрд грн, - НБУ
 
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В Национальном банке Украины сообщили, что прибыль платежеспособных банков в первом полугодии превысила 30 млрд грн

В Украине за I полугодие 2019 года банки получили 31 млрд грн чистой прибыли, в то время как за аналогичный период прошлого года чистая прибыль банков составила 8,3 млрд грн, информирует enovosty.com/news.

Таким образом, чистая прибыль банков увеличилась на 22,7 млрд грн или на 26,8%. Значительный рост прибыльности банковской системы стал возможным благодаря увеличению чистых комиссионных и процентных доходов банков. По мнению аналитиков, высокий уровень роста процентных доходов обусловлен высоким спросом на розничные кредиты и значительным спрэдом между процентными ставками по обязательствам и активами банков. А увеличение комиссионного дохода обусловлено ростом объемов безналичных расчетов и развитием потребительского кредитования.

Прибыль банков в первом полугодии превысила 30 млрд грн, — НБУ

Первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова сообщила, что сейчас банковский сектор функционирует в благоприятных условиях, так как после проведенного оздоровления банковской системы на рынке практически не осталось неэффективных банков.

Читайте: В Нацбанке сообщили о рекордной прибыли украинских банков


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 108

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