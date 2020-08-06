Коронакризис в банковской системе: Украинские банки уволили тысячи сотрудников

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Число банкоматов в Украине сокращается уже более года

Во втором квартале 2020 года из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, занятость в банковском секторе Украины сократилась. Как сообщили в Национальном банке Украины, в период с апреля по июнь текущего года финучреждениям пришлось уволить 2,3 тысяч своих работников. Больше всего сокращали сотрудников банки с иностранным капиталом. Там за это время без работы остались 1,4 тысяч человек. Подобный спад был зафиксирован в 2018 году, информируют Экономические Новости.

Кроме того, финансовые учреждения во втором квартале текущего года сокращали сеть филиалов. За несколько месяцев в стране были закрыты 334 отделения. Вместе с тем, частные банки продолжали открывать подразделения, хотя на протяжении пяти кварталов количество частных учреждений практически не изменилось из-за одинакового количества открытых и закрытых филиалов.

Кроме того, в отчете Национального банка Украины значится, что после периода незначительного сокращения в первом квартале финансовые учреждения наращивают сети POS-терминалов во втором квартале. Самый серьезный прирост наблюдается в Приватбанке, где стало на 5,8 тысяч банкоматов больше. Вместе с тем, общее количество банкоматов стабильно сокращается на протяжении полутора лет.

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Отметим, ранее в НБУ отметили, что до конца текущего года банки и далее будут прибыльными, несмотря на ожидаемый рост отчислений в резервы. В фокусе внимания до конца года будет оставаться надлежащая оценка банками рисков. Качество проводимых банками реструктуризаций в Нацбанка проанализируют в начале 2021 года в рамках ежегодной оценки устойчивости финучреждений.