В Украине банки уменьшают ставки по депозитам

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18 украинских банков снизили ставки по депозитам

Согласно обзору депозитных программ банков, проведенного Liga.net, в Украине 18 банков снизили процентные ставки по депозитам, информирует enovosty.com/news.

Процентные ставки гривневых вкладов на период от месяца до трех в среднем уменьшились на 1,23 п.п. и составили 6,8% годовых. Процентные ставки гривневых вкладов на срок от 3 до 6 месяцев в среднем уменьшились на 1,17 п.п. и составили 8,45% годовых. Ставка по депозитам на срок более года уменьшилась 0,99 п.п. и достигла 8,56% годовых.

Сообщается, что процентные ставки по бессрочным сбережениям в евро и вкладам на срок менее месяца практически не изменились.