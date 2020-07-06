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Олег Пендзин: В Украине сегодня населению кроме депозитов некуда вкладывать деньги

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Олег Пендзин: В Украине сегодня населению кроме депозитов некуда вкладывать деньги
 
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По итогам последних двух недель 18 украинских банков снизили ставки по депозитам.

С вопросом относительно влияния уменьшения ставок по депозитам на отток денежных средств “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к исполнительному директору Экономического дискуссионного клуба Олегу Пендзину, информирует enovosty.com/news.

Олег Пендзин сообщает, что банки снизили проценты по депозитам потому, что немного ранее Национальный банк снизил учетную ставку до 6%

«И, естественно, как следствие, банки подводят ставки по депозитам под учетную ставку. Потому что учетная ставка является мерилом стимости денег в стране. Таким образом, снижение процентных ставок по депозитам происходит объективно.

Снизит ли это остаток средств в банках? Остаток средств в банках снижается, в первую очередь, из-за отсутствия доходов у населения и ситуации, когда население начинает проедать собственные депозиты. Количество депозитов в банках бы снизилось, если бы появилась альтернатива размещения денежных средств. Например, тот же фондовый рынок или еще что-то. Населению сегодня негде держать деньги, разве что на депозитах. То есть другого способа получения пасивных доходов, кроме как депозитов, нет. У нас нет ни фондового рынка, ни инвестиционных компаний, которые надежные и дают достаточно серьезный доход, ни пенсионных фондов, где люди могут размещать деньги.

Читайте: Принятый ВР закон о регулировании банковской деятельности нарушает нормы Конституции Украины, - Олег Пендзин

Поэтому в этой ситуации, единственной причиной снижения процентных ставок по депозитам является динамика снижения учетной ставки. А снизится или не снизится остаток на депозитных счетах? Нет, не снизится. Потому, что населению некуда больше вкладывать средства», — говорит Олег Пендзин


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 9

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